لبنان | أكثر من ألفي حبة كبتاغون في قبضة الأمن

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وقيف الرأس المدبّر لشبكة ترويج مخدّرات
صــدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقــات العامة البلاغ التالي:
قُرابة الساعة 2:00 من بعد منتصف ليل 21-22/12/2020، اشتبه عناصر حاجز ” التوَيتي” التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، بشخصٍ على متن سيّارة نوع “أوبّل” لونها أسود، ويدعى:
ع. ص. (مواليد عام 1983، لبناني)
بتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من حبوب “كبتاغون” المخدّرة. بتفتيش السيّارة ضُبِط حوالى /2100/ حبّة من الحبوب المذكورة مخبّأة خلف آلة التسجيل.
كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات عدلية بجرائم تجارة مخدّرات، تزوير ورشوة، انتحال صفة.
أودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
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