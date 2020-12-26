لبنان | طقس صاف لعطلة نهاية الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ 9 دقائق

توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد صافياً إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية ومن دون تعديل في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: صاف إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية.

الأحد: صاف إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية ومن دون تعديل في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة من دون تعديل بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة. فوق الجبال من 4 الى 15 درجة. في الداخل من 2 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية سرعتها بين 10 و30كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65%.

– حال البحر: هادئ. حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 1024 HPA أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,35.