لبنان | لا إصابات في انفجار العديسة قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ 45 دقيقة ترسيم الحدود كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت عن انفجار عبوة في دورة إسرائيلية قرب بلدة العديسة الحدودية. وعادت وأوضحت المصادر أن انفجار العديسة لم يستهدف دورية إسرائيلية ووقع قرب السياج الحدودي. وأشار المصادر إلى ألا إصابات في انفجار العديسة قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكشفت أن الانفجار الذي وقع قرب السياج الحدودي مع لبنان تبين أنه نتيجة لغم أرضي صغير ولم يستهدف أي دورية إسرائيلية.

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