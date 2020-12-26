لبنان | فادي الحسن: إقفال المطار غير وارد

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت, لا يزال مستمر في استقبال الطائرات القادمة من إيران

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث تلفزيوني أن توقيف الرحلات أو اقفال الملاحة الجوية مع أي بلد قرار يعود للحكومة، مشيرًا إلى ان وزارة الصحة رفعت الاثنين 3 توصيات أولها وقف الرحلات من بريطانيا فوراً لكن اللجنة الفنية هي التي تأخذ بالعوامل الاخيرة وبخلاصات التوصيات.

بدوره أكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن للقناة أن إقفال مطار بيروت غير وارد لكن في ما يتعلق برحلات لندن، فمن الممكن بعد رأس السنة إتخاذ قرار جديد بشأنها.

يذكر أن وزير الصحة كان قد لفت إلى أنه لا صلاحية لوزارة الصحة منفردة بإيقاف الرحلات من بريطانيا، إنما رفع التوصية إلى هيئة الكوارث ولجنتها الفنية واللجنة الحكومية لمواجهة الوباء، وقد تم ذلك الإثنين الفائت.

وقال عبر “تويتر”:‏ “أما الأخذ بالتوصية ومقاربة التحديات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وغيرها تعود للجنة مجتمعة وليس لوزارتنا فقط”.

يذكر أن حسن كان قد أعلن صباح اليوم عن تسجيل أول حالة لمصاب بالسلالة الجديد لكورونا.

وأضاف حسن في حديث مع تلفزيون الجديد أن المصاب بالسلالة الجديدة من كورونا لبناني الجنسية ويقطن محجوراً في طرابلس وهو بحالة صحية جيدة.

وأكد أن الوزارة طلبت من كل الوافدين على متن هذه الطائرة أن يحجروا أنفسهم لمدة 10 أيام حتى وإن كانت حالتهم سلبية. كما أشار الوزير إلى أنه ليس من صلاحيات وزارة الصحة إغلاق المطار أو إلغاء رحلات إنما هي من صلاحيات الحكومة واللجنة العلمية أوصت بإيقاف الرحلات من وإلى بريطانيا وكان على اللجنة الفنية المتابعة الأخذ بهذه التوصية.