لبنان | “الصحة”: 14 حالة وفاة و2136 إصابة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 6:48 مساءً

سجلت وزارة الصحة العامة 14 حالة وفاة و2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا. يذكر أنه أعلن وزير في الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن أول حالة لمصاب بالسلالة الجديد لكورونا.

وأضاف حسن في حديث مع تلفزيون الجديد أن المصاب بالسلالة الجديدة من كورونا لبناني الجنسية ويقطن محجوراً في طرابلس وهو بحالة صحية جيدة.

وأكد أن الوزارة طلبت من كل الوافدين على متن هذه الطائرة أن يحجروا أنفسهم لمدة 10 أيام حتى وإن كانت حالتهم سلبية. كما أشار الوزير إلى أنه ليس من صلاحيات وزارة الصحة إغلاق المطار أو إلغاء رحلات إنما هي من صلاحيات الحكومة واللجنة العلمية أوصت بإيقاف الرحلات من وإلى بريطانيا وكان على اللجنة الفنية المتابعة الأخذ بهذه التوصية.

وأكد أيضاً إلى أن كل الإجراءات التقنية والفنية لإستيراد لقاح كورونا جارية على قدم وساق حتى وصوله في الموعود المحدد له في منتصف شباط القادم.

ولفت حسن إلى أنه لا صلاحية لوزارة الصحة منفردة بإيقاف الرحلات من بريطانيا، إنما رفع التوصية إلى هيئة الكوارث ولجنتها الفنية واللجنة الحكومية لمواجهة الوباء، وقد تم ذلك الإثنين الفائت.

وقال عبر “تويتر”:‏ “أما الأخذ بالتوصية ومقاربة التحديات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وغيرها تعود للجنة مجتمعة وليس لوزارتنا فقط”.