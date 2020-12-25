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لبنان | قوى الأمن تعمّم صورة سيدة فُقِدَت أثناء تجولّها مع زوجها في محلة الروشة ولم تَعُد

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القَضاء المُختصّ، صُورة المفقودة:

– براءة محمد المنجّد (مواليد عام 2002، سورية)

التي فُقِدَت بتاريخ 22-12-2020، أثناء تجولّها مع زوجها في محلة الروشة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يُرجى من المواطنين الكِرام الذينَ شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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