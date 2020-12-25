لبنان | قوى الأمن تعمّم صورة سيدة فُقِدَت أثناء تجولّها مع زوجها في محلة الروشة ولم تَعُد

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قوى الأمن الداخلي
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:
تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القَضاء المُختصّ، صُورة المفقودة:
– براءة محمد المنجّد (مواليد عام 2002، سورية)
التي فُقِدَت بتاريخ 22-12-2020، أثناء تجولّها مع زوجها في محلة الروشة، ولم تَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يُرجى من المواطنين الكِرام الذينَ شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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