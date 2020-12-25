لبنان | ضاهر: كفر الشعب بكم …ارحلوا فرحيلكم هدية العيد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:09 مساءً - منذ ساعتين ميشال ضاهر غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر : “إرحلوا، إرحلوا جميعاً واتركوا هذا البلد لشبابه لاحلامه لكفاءاته. كفاكم متاجرة بالدين تحت شعار حماية الطائفة”. ورأى أن الشعب اللبناني يريد الاستقرار والامن والامان والعيش بكرامة، معتبرا أن السياسيين لا يريدون سوى السلطة والأزلام. وقال:” كفر الشعب بكم ونبذكم المجتمع الدولي… كفاكم، ارحلوا فرحيلكم هدية العيد”.

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