لبنان | حسن: تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في رحلة ME 202 القادمة من لندن بتاريخ ٢١ كانون الأول.

ودعا كل الوافدين من المملكة المتحدة والمسافرين على متن الرحلة المذكورة وزويهم التنبه والالتزام بالضوابط الوقائية، مؤكدا متابعة الوزارة الحالة والمخالطين.