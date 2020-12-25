لبنان | كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

توقعات الطقس
يسيطر طقس مستقر ينسحب على الأجواء طيلة الأيام المقبلة.
تتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درجة، بقاعا بين ١ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ١١ درجة، و الجو قليل السحب مع تشكل الجليد ليلاً على الـ ١١٠٠م وما فوق، والرياح شمالية ضعيفة اجمالا٢٠ كم/س.
السبت: طقس مستقر مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١١ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين صفر و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد صباحاً وفجرا على الجبال.
الاحد: طقس مستقر مشمس مع استقرار الحرارة و تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١١ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين صفر و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد صباحاً وفجرا على الجبال.
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