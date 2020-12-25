لبنان | الجيش اللبناني: خروق جوية للجيش الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعتين الجيش اللبناني أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بيانا جاء فيه: “بتاريخ 24/12/2020 اعتبارا من الساعة 13.30 ولغاية الساعة 15.40، تم تسجيل ثلاثة خروق جوية من طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية. وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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