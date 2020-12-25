لبنان | ضو: هدف التقاتل على وزارتي العدل والداخلية واضح وبسيط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين نوفل ضو غرد منسق “التجمع من اجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه على “تويتر”: “هدف التقاتل على وزارتي العدل والداخلية واضح وبسيط: الاحتلال يسخّر الأمن والقضاء للتنكيل بالمقاومين والرافضين لاحتلاله، والمتسلط يسخّر الأمن والقضاء للانتقام من المعارضة! وهكذا يلتقي فاسدو الاحتلال وادواته على التنكيل باللبنانيين والانتقام من الخصوم باسم الاصلاح ومحاربة الفساد!”.

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