كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 3 دقائق آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 1:06 صباحًا تحليق للطيران الاسرائيلي ‏ اثار تحليق طائرات حربية اسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت و ضواحيها حالة من الذعر لدى المواطنين، ما طرح علامات استفهام فيما إن كان هناك استهداف اسرائيلي للاراضي السورية.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: تحليق طائرات حربية اسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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