كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين بهاء رفيق الحريري غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً “في عيد الميلاد المجيد أتمنى لجميع اللبنانيين هدوء البال والأمل بأن يستعيدوا وطنهم وحياتهم الكريمة بعيداً عن الفساد والفاسدين، ولنعمل على ان يكون عام 2021 عام الخلاص للبنان واللبنانيين وبداية لمرحلة المحاسبة والعقاب لكل من اقترف الجرائم بحق وطننا وشعبنا. #ميلاد_مجيد”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الحريري مهنئاً بالميلاد: لنعمل على ان يكون عام 2021 عام الخلاص للبنان واللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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