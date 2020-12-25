كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات قوى الأمن الداخلي أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تمّ العثور على الفتاتين محمد الكرحو (1997) وشقيقتها القاصر ميرنا محمد الكرحو (2003)، وذلك اثر ورود اتصال من احد الاشخاص الى الفصيلة المعنية، كان قد تعرّف عليهما بعد ان شاهد صورتيهما من خلال البلاغ الذي تم تعميمه في وقت سابق، وقد جرى تسليمهما الى ذويهما بناءً لاشارة القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعدما عمّمت صورتيهما.. “قوى الأمن” تعلن العثور على شقيقتين بعد اختفائهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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