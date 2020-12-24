كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدة مناطق لبنانية نشرت وزارة الصحة العامة جداول حول توزع إصابات فيروس “كورونا” في المناطق، وهي على النحو التالي:

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالأرقام.. هكذا توزّعت إصابات “كورونا” الجديدة على المناطق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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