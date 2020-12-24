لبنان | تفاصيل المستندات المطلوبة للاستفادة من الـ400 الف ليرة من بلدية طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

وضعت بلدية طرابلس لائحة بأسماء المواطنين الذين سيستفيدون من الأربعمئة الف ليرة لبنانية.

وقالت في بيان لها:

“نحيطكم علما أن تلك الأسماء ننشرها لكم كما وصلتنا من مؤسسة الجيش اللبناني حيث لكل اسم رقم تسلسلي وعملية دفع الأموال ستتم إبتداء من الإثنين المقبل الواقع فيه 2020/12/28، في ثكنة بهجت غانم في القبة.

وفق التسلسل التالي :

من الرقم 1 إلى الرقم 500 نهار الإثنين في 2020/12/28

من الساعة 8:00 حتى 14:00

من الرقم 501 إلى الرقم 1000 نهار الثلاثاء في 2020/12/29من الساعة 8:00 حتى 14:00

من الرقم 1001 إلى الرقم 1500 نهار الاربعاء في 2020/12/30

من الساعة 8:00 حتى 14:00

من الرقم 1501 إلى الرقم 1700 نهار الخميس في 2020/12/31

من الساعة 8:00 حتى 12:00

من الرقم 1701 إلى الرقم 2200 نهار الإثنين في 2021/1/4 من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:00

من الرقم 2201 إلى الرقم 2700 نهار الثلاثاء في 2021/1/5من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:00

من الرقم 2701 إلى الرقم 3220 نهار الخميس في 2021/1/7 من الساعة 8:00 حتى 14:00

ملاحظة : اليوم تم نشر فقط أسماء المواطنين الذين سيكون دورهم نهار الإثنين القادم وذلك لمساعدتهم في تامين الأوراق المطلوبة نظرا لضيق الوقت، وغدا إن شاء الله سيتم نشر كامل الاسماء مع الأرقام التسسلية لكل مواطن.

المستندات المطلوبة :

١_ إخراج قيد عائلي جديد إصدار 2020 (نسخة أصلية وليس نسخة مصدقة)

٢_ بطاقة هوية صاحب العلاقة على ان تكون الصورة الشمسية حديثة أو أخراج قيد إفرادي جديد أو جواز سفر صالح

٣_وثيقة وفاة في حال وفاة الزوج او الزوجة

٤_قرار حضانة من المحكمة الشرعية أو الجعفرية أو الروحية في حال وجود طلاق.

يجب حضور صاحب العلاقة شخصيا بصورة إلزامية على أن يكون بحوزته الرقم الخاص المسجل في اللائحة ربما

ويجب حضور الزوج برفقة الزوجة في حال البطاقة باسم الزوجة

حالات فقدان حق الإستفادة:

كل من استفاد من اي ملف اخر ( مدارس – سائقين عموميين_ أشد فقرا- ذوي الاحتياجات الخاصة – دفاع مدني )

الزوجة في حال كان الزوج في وضع سفر

الزوجة اذا كان الزوج في السجن الاسباب التالية( إرهاب – مخدرات – سرقة).