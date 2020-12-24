لبنان | شارل رزق: هل يتوّج العهد القوي بإعادتنا إلى الإنتداب؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 13 دقيقة شارل رزق غرّد وزير العدل السابق شارل رزق عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “يتم التداول في الأمم ‏المتحدة عن حل للقضية اللبنانية قائم على اعتبار لبنان ￼ ليس دولة فاشلة فحسب بل دولة ‏قاصرة يجب إنقاذ شعبها من شرّ حكامه، وإخضاعها لنوع من الوصاية الدولية ￼￼￼. ‏فيكون تتويج العهد القوي بإعادتنا إلى الانتداب الذي أعلن قبل ١٠٠ سنة”.‏

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