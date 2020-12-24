لبنان | بالصورة: قتيلان نتيجة احتراق سيارة على اوتوستراد شكا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - أدّى اندلاع حريق في سيارة “مرسيدس” بعد اصطدامها بحائط على جانب المسلك الشرقي للاوتوستراد في شكا إلى سقوط قتيلين.

وتسبب الحادث بزحمة سير في المكان. وحضرت الأجهزة الامنية للكشف على السيارة ومعرفة هوية القتيلين.

قتيلان نتيجة اصطدام سيارة بحائط واحتراقها في شكا

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