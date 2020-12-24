لبنان | عون عايد الراعي واعتذر عن المشاركة في القداس الاحتفالي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 04:10 مساءً - منذ ساعتين

اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مهنئاً اياه بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة.

وابلغ عون الراعي اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في بكركي غداً بسبب الظروف الصحية، متمنياً ان يعيد الله العيد على لبنان واللبنانيين في ظروف افضل.

يذكر أن الراعي كان وجّه صباحاً رسالة قاسية اللهجة للسياسيين اللبنانيين لحثهم على تشكيل حكومة سريعاً.

ورأى الراعي أن هذا أول عيد ميلاد يمر على ضحايا انفجار المرفأ وأهالي الذين اغتيلوا بالسلاح المتفلت وقلوبهم مغارة حزن ودموع ليولد فيها يسوع.

وسأل: “ماذا نقول لأهالي أكثر من 200 ضحية ونصف الشعب اللبناني الذي أصبح فقيراً؟ كيف نعوض إلى بلد فُجر مرفأه”.

كما سأل: “كيف ننهض بالاقتصاد والتجارة المنهارين مع كل ذلك؟ ليس عندنا حكومة من دون أي مبرر سوى النيات الخبيثة التي تتسلل وتهدم مثلما فعلت تلك الحية القديمة”.

وأكد أنه قلّما مرت أزمة بهذه الخطورة وتصرف أهل الحكم مثلما تصرفوا هؤلاء، لولا سوء إدارتهم لما وصلنا إلى هنا فهي جعلت.

واعتبر الراعي ان السياسة فناً لمصالحها ولتعطيل الحياة العامة وإذلال الشعب وإعادة القضاء وضرب الاقتصاد.

وأوضح أنه هناك من يريد القضاء على لبنان الرسالة والنموذج عمداً ولكن رجاءنا ان لبنان أقوى من هذه المحاولات وقد أثبت ذلك في الماضي وسيقوم في العزة ونحن عازمون على مواجهة التحديات مهما عظمت ونحن مصممون على إنقاذ لبنان الحيادي المستقل لبنان السيادة والشراكة والرقي.

وأكد ان اللبنانيين يريدون العيش في دولة واحدة لا دويلات للأحزاب والنافذين.

وعن تشكيل الحكومة اكد أن مسؤولياتنا دفعتنا إلى القيام بمبادرة لحث المسؤولين على تشكيل حكومة سريعاً رغم النوايا الخفية لإعاقة التشكيل وكنا نراهن على الضمير عند المسؤولين وكان المبدأ ألا يتحكم أي طرف بالمساواة بين الطوائف.