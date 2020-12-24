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آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 1:24 مساءً
البابا فرنسيس
أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رسالة البابا فرنسيس الى اللبنانيين بمناسبة عيد الميلاد.
وجاء في الرسالة: “ما يؤلم هو اختطاف كل الآمال الغالية بالعيش بسلام وبالبقاء للتاريخ وللعالم رسالة وشهادة للعيش الكريم معاً وأنا الذي أشارككم من صميم القلب كل فرح كما أشارككم كل خيبة أشعر اليوم في عمق نفسي بهول خساراتكم خصوصاً عندما أفكّر بالكثير من الشباب الذين انتزع منهم كلّ أمل بمستقبل أفضل”.
وأضاف: “عظمة الأرز في الكتاب المقدس هي رمز الثبات والاستقرار والحماية وثقوا بحضور عمانوئيل وبأمانته ومثل الأرز استقوا من أعماق جذور عيشكم المشترك لكي تصيروا مجدداً شعباً متضامناً”.
وناشد الزعماء السياسيين والقادة الروحيين مستعيراً هذا المقطع من إحدى الرسائل الرعوي للمكرم الياس الحويك “أنتم أيها المسلطون ويا قضاة الأرض أنتم يا نواب الشعب الذين تعيشون نيابة عن الشعب أنتم ملزمون بصفتكم الرسمية أن تسعوا وراء المصلحة العامة وقتكم ليس لمصالحكم وشغلكم ليس لكم بل للدولة وللوطن الذي تمثلونه”.
وتابع البابا: “أيها الأحباء ارفعوا نظركم في ظلام الليل ولتكن لكم نجمة بيت لحم دليلاً ومشجعاً للدخول في منطق الـ”لا” حتى لا تضلوا الطريق ولا تفقدوا الرجاء”.
وكشف أنه ينوي زيارة لبنان في أقرب فرصة ممكنة، وتوجه للمجتمع الدولي وطالبه بمساعدة لبنان إلى التعافي والخروج من أزمته الحادة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | البابا فرنسيس للزعماء اللبنانيين: وقتكم ليس لمصالحكم بل للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.