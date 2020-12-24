لبنان | استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس سيكون مستقراً على الحوض الشرقي للمتوسط .

المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1600 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بذكر بدرجات الحرارة . نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

السبت: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. تنشط الرياح في المناطق الشمالية .

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الحرارة منخفضة. تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية.