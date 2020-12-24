لبنان | بالصور: 3 جرحى في حادث سير في طرابلس … أحدهم بحالة حرجة

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آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 10:11 مساءً
حادث سير في طرابلس
انحرفت سيارة رباعية الدفع عن مسارها لتصطدم بشجرة على طريق المعرض مقابل مبنى كوالتيي في طرابلس مما ادى الى سقوط ٣ جرحى وهم “س.ر” و “ر.خ” و “ج.م”.
وقد عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم ونقلهم الى مستشفيات المنطقة للعلاج. فيما أفيد بأن حالة الجريح “س.ر” حرجة للغاية.
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