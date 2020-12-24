لبنان | بالصور: 3 جرحى في حادث سير في طرابلس … أحدهم بحالة حرجة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 10:11 مساءً

انحرفت سيارة رباعية الدفع عن مسارها لتصطدم بشجرة على طريق المعرض مقابل مبنى كوالتيي في طرابلس مما ادى الى سقوط ٣ جرحى وهم “س.ر” و “ر.خ” و “ج.م”.

وقد عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم ونقلهم الى مستشفيات المنطقة للعلاج. فيما أفيد بأن حالة الجريح “س.ر” حرجة للغاية.