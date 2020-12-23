لبنان | عثمان استقبل وفدا من نقابة أصحاب المطاعم … هذا ما أطلعه عليه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قبل ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي، يرافقه نائبه خالد نزهة، وأمين صندوق النقابة عارف سعادة.

وخلال الزيارة، أطلع الوفد عثمان على أجواء موسم العيد والتدابير الوقائية المتخذة داخل المطاعم خلال هذه الفترة، حفاظا على سلامة الناس وصحتهم واستمرارية هذا القطاع وصورة لبنان الحضارية”، شاكرا لـ”قوى الأمن الداخلي التعاون الدائم والجهود المبذولة، بخاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد”.