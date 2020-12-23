لبنان | وفاة مواطن سقوطاً من سطح مبنى في ساحل علما كسروان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 06:12 مساءً - منذ ساعة واحدة جثة سقط بعد ظهر اليوم المواطن طوني ريحاني (مواليد 1953) عن سطح مبنى قيد الإنشاء في ساحل علما كسروان ما أدى إلى وفاته على الفور. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى السان لويس .

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