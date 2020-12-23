لبنان | الأجواء التفاؤلية تلاشت… لا اتفاق حول تشكيل الحكومة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 06:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 4:57 مساءً

كشفت مصادر مطلعة على لقاء عون – الحريري للـLBCI أنّه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول التشكيلة فاتفق الرئيسان على استمرار التشاور في اجتماعات لاحقة في الايام المقبلة.

وقالت المصادر: “ما زالت هناك نقاط عالقة في وقت يجب ان تكون حكومة متكافئة لتكون قادرة على الحكم والقيام بمسؤولياتها في المرحلة المقبلة، ووزارتا الداخلية والعدل من النقاط العالقة”.