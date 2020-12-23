لبنان | الرئيس عون يوقع مرسوم نقل اعتماد لشراء لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 06:12 مساءً - منذ ساعة واحدة ميشال عون وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم نقل اعتماد لشراء لقاحات كورونا من شركة فايزر وسيتولى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجراءات توقيع الاتفاق.

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