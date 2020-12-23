لبنان | الجيش دهم مدخل بريتال على خلفية خطف المواطن عدنان دباجة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 06:12 مساءً - منذ ساعتين بريتال نفذ الجيش اللبناني عملية دهم عند مدخل بلدة بريتال على خلفية حادثة خطف المواطن عدنان دباجة، وأوقفت ي. ص. وعددا من السوريين وضبطت أسلحة وذخائر.

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