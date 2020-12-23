لبنان | الجميّل: تشكيل الحكومة ليس عيدية بل واجب وعمل المسؤولين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:18 مساءً - منذ 23 دقيقة

رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل أن “تشكيل الحكومة ليس عيدية بل واجب وعمل المسؤولين وواجباتهم أن يشكّلوا حكومة بأسرع وقت ممكن”. وأشار إلى أن “منطق المحاصصة ومحاولة ارضاء الجميع والتمسك بالحقائب مستمر فيما الشعب يرزح تحت الفقر والبطالة والتضخم، ولا احد يصغي للموجوعين”، وأضاف: “من غير المنطقي ان يتصرف المسؤولون بهذه الطريقة”.

وقال الجميّل في حديثٍ لـ”سكاي نيوز”: “لا نأمل خيرًا ولو نجحوا في تقاسم مقدّرات الدولة”، وسأل: :هل أن معيار الايجابية يكمن في أن يرضي أفرقاء المنظومة بعضهم البعض أو يعطوا أملا للشعب بالتغيير؟”

واعتبر أن “معيار النجاح بالنسبة لنا هو وجود سلطة تضع حدًا لسيطرة حزب الله وتقوم بالإصلاح للنهوض، أما معيار نجاح أفرقاء السلطة، فهو تثبيت مواقعهم داخل السلطة”.

وشدد الجميّل على أن “الاولوية للشعب والشباب بالنسبة لنا ولاعادة نهوض البلد وهذا لا يمكن أن يحصل في ظل الطبقة السياسية الفاسدة”، وتابع: “نطمح بتشكيل حكومة مستقلة بالكامل تعيد ثقة الخارج بلبنان وعدا ذلك لا أمل لدينا في ما يحصل اليوم على صعيد المشاورات الحكومية”.

وأكد أن “المطلوب تغيير بنيوي وخطوات استثنائية جريئة وان يتنحى من اوصل لبنان الى ما وصل اليه وفتح الطريق امام اشخاص جدد بمنطق جديد”. ولفت إلى أن “لبنان القديم مات ولا مكان في لبنان الآن للنهج المحاصصاتي ونطمح مع المنتفضين لنمط ونهج جديد في التعاطي السياسي”. واعتبر ان “الشعب اللبناني تحرّر وجاهز للمحاسبة وهذا اكبر انجاز للثورة، فالشعب اصبح على وعي تام بفشل النهج القديم”.

وأردف الجميّل أن “الشعب بانتظار الفرصة للتعبير عن رأيه والتغيير يكون بانتخابات نيابية ومعركتنا في صناديق الاقتراع لاننا نؤمن بالتغيير السلمي المؤسساتي الديمقراطي وهناك محاولات وكلام من قبل المنظومة بتأجيل الانتخابات”. وأوضح أن “الانتخابات خط أحمر وآخر فرصة امام الشعب للخلاص والشعب جاهز للمحاسبة والتغيير آتٍ حتمًا ولن نسمح لأحد بسرقة هذه الفرصة وهناك أشهر قليلة وتبدأ الحملات الانتخابية”.