كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:18 مساءً - منذ 43 دقيقة توقيف أوقفت مخابرات الجيش اللبناني في الضنية 4 أشخاص مشتبه في قيامهم بإحراق شجرة ميلاد صباح أمس في بلدة سير ـ الضنية، بعد مداهمات عدة قام بها عناصر المخابرات في البلدة. وقد باشرت التحقيق معهم.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توقيف 4 أشخاص على خلفية إحراق شجرة الميلاد في سير الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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