كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة النائب فؤاد مخزومي نشر النائب فؤاد مخزومي فيديو لجولته في مؤسسة مخزومي مستمعًا لآراء فريق العمل والمستفيدين من خدمات المؤسسة، وذلك على حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأرفق الفيديو بالتالي: “بين الناس… وللناس…

سعادة النائب فؤاد مخزومي، الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي، مستمعًا لآراء فريق العمل والمستفيدين من خدمات المؤسسة، مع متابعة الوضع الاقتصادي الصعب ، ومتفقدًا سير عمل كافة الأقسام، لضمان تقديم الأفضل!

رؤية نعتز بالعمل لتطبيقها… لبناء غدٍ أفضل لكل”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فيديو لمخزومي في جولة تفقدية في مؤسسة مخزومي: لضمان تقديم الأفضل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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