لبنان | الرامي: إدعموا مؤسساتنا في العيد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي غرّد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي عبر حساب النقابة على “تويتر”: “ليصير ختامها سعيد، إدعموا مؤسساتنا الملتزمة بالإجراءت الوقائية بشهر العيد”.

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