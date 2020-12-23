لبنان | بري يعايد اللبنانيين بعيد الميلاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:03 مساءً - منذ 45 دقيقة نبيه بري تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يكون “الميلاد محطة نحيا بها ونؤسس من خلال قيمها وتعاليمها الروحية والرسالية والعملية لميلاد جديد للبنان”. ودعا، “لميلاد جديد للبنان وبشرى قيامة وخلاص من ارتكاب الخطأ والخطايا بحق الأرض والوطن والإنسان”.

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