لبنان | إليكم القوانين التي وقع عليها بري اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة نبيه بري وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسة 21/12 2020 لاحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء. تجدر الإشارة الى أن المجلس النيابي في جلسته الاخيرة أقر 14 قانوناً: ١- تعديل اسم بلدة “عرمتي” ليصبح “عرمتى” قضاء جزين. ٢- احداث محمية جبل حرمون الطبيعية. ٣- الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكه بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية. ٤- إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري. ٥- تعديل القانون 293 على 2014 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري. ٦- تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه. ٧- تمديد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30 -11- 2018 التمديد لكهرباء زحلة. ٨- تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض. ٩- إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز عام 2006. ١٠- حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقديمات المضمونين. ١١- تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسيّة. ١٢- إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021. ١٣- تصحيح اسم قرية (زعربتغرين) باسم قرية (زغرتغرين) في محافظة الشمال قضاء المنية الضنية. ١٤- تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 – 9- 1956 لمدة سنة واحدة.

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