لبنان | ابو حيدر: لتقديم الشكاوى على تطبيق وزارة الاقتصاد لاي فاتورة مرتفعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر الى ان شهر الميلاد ورأس السنة كما شهر رمضان المبارك الناس تتسوق بشكل كثيف.

وقال: “نحن واكبنا هذه المناسبات منذ بداية الشهر، واليوم المراقبون موجدين في كل المصالح لا سيما الشأن الغذائي والخضار كما الباتسري، وبالامس استدعيت نقيب الخضار للتفاهم على خطة عمل”.

ولفت ابو حيدر في تصريح تلفزيوني، الى اننا نحيل الى القضاء محاضر لاشخاص يبتزون المواطن في هذا الزمن الصعب.

وناشد المواطنين لتقديم الشكاوى على تطبيق وزارة الاقتصاد لاي فاتورة مرتفعة وغير طبيعية، وشدد على ان عمل التطبيق هو على مدار الساعة وفرق الوزارة تتابع كل الشكاوى.

شدد على أن مراقبي وزارة الإقتصاد موجودون على الارض ويسطرون محاضر ضبط بحق المخالفين ونحن نحيل بعضها الى القضاء.

وتعليقاً على ارتفاع اسعار الـ Buche de Noel، قال: “بعض المواد غير مدعومة للباتيسري بل فقط للافران لصناعة الخبز وللمستهلك لكن رغم ذلك نسبة ارتفاع الاسعار غبر مقبولة واتمنى تزويدنا بأسماء المحال”.