لبنان | ارتفاع ملحوظ لسعر المحروقات هذا الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سُجل ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات هذا الأسبوع، اذ ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 800 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 900 ليرة لبنانية. أما الديزل فارتفع سعره بقيمة 700 ليرة، والغاز ارتفع 1100 ليرة لبنانية.

وبناءً على ذلك، أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان 25900 ليرة لبنانية

البنزين 98 أوكتان 26800 ليرة لبنانية

الديزل 18100 ليرة لبنانية

الغاز 21300 ليرة لبنانية.