المحروقات
سُجل ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات هذا الأسبوع، اذ ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 800 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 900 ليرة لبنانية. أما الديزل فارتفع سعره بقيمة 700 ليرة، والغاز ارتفع 1100 ليرة لبنانية.
وبناءً على ذلك، أصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان 25900 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان 26800 ليرة لبنانية
الديزل 18100 ليرة لبنانية
الغاز 21300 ليرة لبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ارتفاع ملحوظ لسعر المحروقات هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.