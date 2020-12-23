لبنان | السلالة الجديدة لكورونا وصلت إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تسجيل ثلاث حالات إيجابية وافدة على الطائرة القادمة من لندن، أمس الثلاثاء.

وأوضح حسن، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه “إلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات اتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع”.

يذكر أن حسن أوضح ستبقاً أنه ثمة إختلاف في وجهات النظر والمطلوب منا كلجنة علمية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين“.

وأعلن حسن سابقاً أنه تحت الضغظ وقال: “طلبت الاستثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة وليس لـ10 أيام وإلّا قد نتّجه إلى الإقفال وهذا أمر مفروض علينا“.

وأضاف: “أولاً كنا نعمل على تسطيح المنحى الوبائي ووصلنا إلى عدد قليل جداً من الإصابات يومياً، لكن الآن هناك تفشي مجتمعي لفيروس كورونا، والمطلوب منا كوزارة وكلجنة طبية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين”.