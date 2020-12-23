لبنان | قوى الأمن تعمم صورة شقيقتين غادرتا مكان إقامتهما ولم تعودا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة ايناس محمد الكرحو (مواليد عام 1997، سورية) وشقيقتها القاصر، ميرنا محمد الكرحو (مواليد عام 2003، سورية) اللتان غادرتا بتاريخ 21-12-2020 مكان اقامتهما الكائن في محلة ساقية الجنزير، ولم تعودا حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.