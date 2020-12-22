لبنان | هبوط مسائي حذر بسعر صرف الدولار

الدولار
شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً، عصر اليوم، حيث تراجع للمرة الأولى منذ أسابيع عن عتبة الـ8000 ليرة لبنانية.
وسجّل سعر صرفه في السوق السوداء، بعد زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى القصر الجمهوري في بعبدا، 7950 ليرة لبنانية للبيع و8050 للشراء.
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