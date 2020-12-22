لبنان | وزير الصحة: تقدمت بتوصية لإيقاف الرحلات القادمة من المملكة المتحدة

الوزير حمد حسن
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، في حديث تلفزيوني، انه “تقدم بثلاثة توصيات لللجنة الوزارية لمكافحة كورونا، ومن ضمن التوصيات توقيف الرحلات التي ستأتي من المملكة المتحدة، اضافة الى وجود خيار بديل وهو الزامية اقامة القادمين في الفنادق، ومن ثم اجراء فحص PCR وبعد الفحص يتم تحويل القادم إما الى المستشفى او الى المنزل بحسب حالته الصحية”.
وأوضح حسن ان “الخيار الاضعف هو الذهاب الى المنزل لمدة خمسة ايام، وان يكون الحجر إلزامي بمواكبة من القوى الأمنية وشرطة البلدية وهكذا يتم تحديد الوضع الصحي للقادم الى لبنان، والاجراء والقرار الذي اتخذ باللجنة الوزارية لمكافحة كورونا هو اجراء مبدئي الى حين اجراء التتبع خلال الايام القليلة القادمة وقررنا ان نقوم بفحص PCR للوافدين”.
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