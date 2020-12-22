لبنان | الجيش يوقف مروّجي مخدّرات بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الدورية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 07:56 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 12 / 2020، وأثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة يستقلها مروجو مخدرات في منطقة ضبية، حاول سائق السيارة صدم آلية الدورية ودهس أحد عناصرها، وحصل تبادل لإطلاق النار ما أدّى إلى إصابة شخصين كانا داخل السيارة وهما (ع.ن) و(ع.ح) من التابعية السورية. وقد ضبطت داخل السيارة كمية كبيرة من المخدرات.

نُقل المصابان إلى المستشفى وسُلّمت المضبوطات إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق.