لبنان | المنظمة الهولندية الدولية تسمي الوزير حمد حسن “شخصية العام”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:01 مساءً - منذ 22 دقيقة

أقامت المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي “I.O.P.H.R” حفلا تكريميا لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في مبنى الوزارة، لنيله “جائزة شخصية العام الأكثر تأثيرا في العام 2020″، التي تمنحها المنظمة سنويا لشخصيات برزت في عملها تحت شعار “إنسانية واحدة ومسؤولية مشتركة”، وذلك بعد التصويت بالإجماع من قبل أعضاء لجنة التحكيم الدولية لرئاسة مجلس الأمناء تقديرا لما يبذله الوزير حسن من جهود متفانية على الصعيد الإنساني والوطني للتصدي لوباء كورونا، كما قلد الأمين العام للمنظمة الدكتور عصام الجبوري الوزير حسن “وشاح قادة السلام”.

ورأى الوزير حسن أن “لهذه المناسبة التي تحل في زمن عصيب دلالات مهمة من حيث رفع شعار حقوق الإنسان والسلام وأمل أن تتحقق هذه القيم، سواء في الوطن العربي أم أوروبا والعالم، حيث يطمح الكل إلى إسعاف مجتمعه ووطنه في ظل ظروف معقدة ولا سيما على الصعيد الوطني في لبنان”.

واعتبر أن “لهذا التكريم المعنوي معنى يتصل بدور لبنان ورسالته في العالم، حيث كان وطننا دائما مشعلا ومنبرا للحرية والسلام العالميين. فرغم كل ظروفه الصعبة، تكرم هذه المؤسسة الدولية لبنان من خلال شخصية وزير الصحة العامة، ما يعني تكريما لكل فريق وزارة الصحة العامة وكل مسعف وممرض وكل عامل في القطاع الصحي والطبي وكل المؤسسات الرسمية والتطوعية التي وقفت سدا منيعا للتخفيف من شدة الوباء وآثاره السلبية على حياتنا، وسط تحديات اقتصادية ومالية متفاقمة شكلت في الواقع عائقا من العوائق الأساسية لمكافحة الوباء، إنما ورغم ذلك، بقي لبنان ضليعا في نسج رسالته الإنسانية ببعدها الإنساني والأخلاقي”.

وأكد أننا “لا نستطيع الإستسلام للصعوبات والتحديات والتصنيف الجائر لبعض الدول تجاه لبنان، لا سيما على مستوى الحصار الإقتصادي أو المالي الذي خنق الناس”، وقال: “إننا نعيش تجليات حصار جائر واقع على لبنان بشعارات مختلفة، فيما نعلم علم اليقين أن كل القرارات المسيئة لا تطال فقط اللبنانيين بل تطال القيم الإنسانية، حيث لا يجوز أن يعتبر بعض الدول أنه مرجع للديموقراطية ويمارس ظلما وقهرا على مجتمعاتنا”.

ونوه وزير الصحة بما يقوم به المجتمع الأوروبي والعربي “في بلدان الإغتراب عبر المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي، حيث باتت منبرا ومنصة تعكس ما يحصل من تضحيات وما ينفذ من رسالة إنسانية في مجتمعات ورثت الكثير من الظلم”.

وأكد أن “ما قامت به الحكومة ووزارة الصحة في لبنان ليس فقط حماية الشعب اللبناني بل كل مقيم على الأرض اللبنانية، سواء كان نازحا سوريا أم لاجئا فلسطينيا أم أي أجنبي من جنسية أخرى، فكانت الحكومة والوزارة سدا منيعا لحماية حقوق الإنسان، في حين أن رسالة السلام تسقط والحقوق تنهار في أزمنة الحروب والتحديات”.

وختم الوزير حسن متوجها الى المواطن اللبناني قائلا: “في حياتنا اليومية المليئة بالأوجاع والحزن الداخلي، نثق بأن المستقبل المشرق آت لا محالة. ربنا أعز الإنسان بفكره وعقله ورجاحة المنطق ولا يمكن لفيروس أن يغلب المنطق الإنساني والبشري. فما يلوح في الأفق من تأمين لقاح أو إجراءات بحثية علمية للدواء الناجع يبشر أنه عندما تتضافر مساعي الخير في مواجهة الشر، سواء كان في الفيروس أو في مجموعة متسلطة على القرار العالمي، فسنتمكن سويا بمساعينا الخير وبأيادينا البيضاء نستطيع أن نصنع مستقبلنا الزاهر والمشرق بإذن الله”.