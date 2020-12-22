كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:01 مساءً - منذ 50 دقيقة المحكمة العسكرية أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في ملف الرشاوى في الكلية الحربية حيث قضت بسجن الرائد المتقاعد أحمد الجمل سنتين مع تغريمه ٥٠٠ مليون ليرة وطلب الحجز على أملاكه. كما أصدرت أحكامها بسجن باقي السماسرة بين ٣ أشهر وسنتين واكتفت بمدة توقيف أهالي التلامذة الضباط.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المحكمة العسكرية تصدر حكمها في ملف الرشاوى في الكلية الحربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.