لبنان | اعتصام لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية امام جمعية المصارف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 7 ثواني

نفذت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصاما، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم امام جمعية المصارف في وسط بيروت، بمواكبة امنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب، وذلك “للاقرار الجدي والفعال لقانون الدولار الطالبي، الذي يشهد تعقيدات وعرقلة من قبل القيمين على المصارف في لبنان”.

وألقى الناشط في الجمعية أسعد الضاهر كلمة لفت فيها الى ان “البلد يضيع، المسؤولون غارقون في فسادهم وتناتشهم الحصص الحكومية وغيرها، الشباب يهاجرون بعد ان انعدم العيش الكريم، المجتمع مدمر كما الاقتصاد، اموال الناس ضائعة، القانون والنظام في حالة ضياع شامل، وقانون الدولار الطلابي 193 يحاولون تضييعه في دهاليز التعاميم والإجراءات بقصد عدم تطبيقه والتهرب منه”، داعيا الى “تطبيق قانون الدولار الطالبي بحذافيره”، ومحذرا المصارف من “سياسة المماطلة بطلباتها التعجيزية”.

والقى حمزة السبلاني كلمة باسم أولياء الطلبة في الخارج، مشددا على “تطبيق قانون الدولار الطالبي بحذافيره دون مماطلة وتهرب من قبل المصارف التي تستدعي طلبات وكشوفات تعجيزية، والتي تمعن في سياسة الاذلال لاهالي الطلاب”. ودعا الى “تكثيف التحركات أمام المصارف الى يتم تطبيق قانون الدولار الطالبي، اليوم قبل الغد”.

كما دعا عضو لجنة اهالي الطلاب سعد سمعان الى “مواصلة التحرك مع جميع المسؤولين ليتم الضغط على المصارف للاسراع غب تنفيذ القانون 193″، لافتا الى ان “المصارف تعتمد المماطلة والتسويف والطلبات غير المحقة من اجل التهرب من تنفيذ هذا القانون”.