ودائع
اشارت معلومات صحفية الى ان المصرف المركزي القبرصي يتجه نحو إلزام جميع فروع المصارف اللبنانية العاملة في قبرص على تحويل ما يوازي جميع الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لديه، وذلك حماية للودائع و تحسبا لأي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثر على هذه الفروع وعملائها. وقد تداعى مدراء هذه المصارف إلى اجتماع في المصرف المركزي اللبناني للتباحث في الموضوع.
وذكرت المعلومات بان هذا الإجراء في حال تطبيقه سوف يطمئن المودعين، يذكر أن عدد المصارف اللبنانية التي لها فروع في قبرص هو 12.
الجدير بالذكر أن المصارف القبرصية المملوكة جزئيا من بعض اللبنانيين لا يشملها هذا القرار المرتقب، إذ أنها تخضع للقوانين المعنية الإجراء و هي تحت وصاية البنك المركزي الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قرار من المصرف المركزي القبرصي لحماية الودائع في المصارف اللبنانية بقبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.