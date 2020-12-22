لبنان | فهمي عن جريمة الكحالة: لن تمرّ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة، رئيس بلدية الكحالة جان بجاني الذي اطلع منه على الاتصالات التي اجراها منذ اللحظة الاولى لمقتل المصور الشاب جوزف بجاني مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أكد العمل على الاسراع في التحقيقات في الجريمة المروعة التي اودت بحياته”.

وأكد الوزير فهمي “متابعته الحثيثة للقضية حتى كشف المجرمين”، مشددا على أن “جريمة الكحالة المنظمة لن تمر”، محملا رئيس البلدية تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولكل أهالي بلدة الكحالة.

والتقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني وبحث معهما شؤونا انمائية وخدماتية تتعلق بالعاصمة.

يذكر أن فهمي تقدّم أمس بأحرّ التعازي لأهل الضحية الشاب جوزيف بجاني وبلدته.

وأكد فهمي في حديث تلفزيوني أن الأجهزة الأمنية تعمل في هذا الموضوع وأنا أؤكد أن سنكشف الجريمة. وطمأن أهله وعائلته فالوضع الأمني جيد ولا يزال لحد الآن مستتب.

ورأى فهمي أن الخوف اليوم من الوضع الاقتصادي وهو ممكن ان يوصلنا إلى وضع أمني سيء وعلى المواطن أن يساعد للتخفيف من تعاظم تفشي الفيروس. وأكد أن المطار سيظل مفتوحاً حتى في الرحلات إلى بريطانيا ولكن الوافد سيتم حجره 3 أيام ومن بعدها يقوم بفحص الـpcr.

وطلب من المواطنين مساعدتنا ومساعدة نفسه لتجاوز هذه الازمة بأقلّ ضرر ممكن. تمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة وقوع جريمة الكحالة التي حصلت صباح اليوم الإثنين وذهب ضحيتها الشاب جوزيف بجاني