لبنان | الأبيض: يجب زيادة الاجراءات لمنع السلالة الجديدة الوصول إلى لبنان

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس الأبيض"
أكد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض أننا نتوخى الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات لأن كورونا أثبت أنّه فيروس سريع ويجب زيادة الاجراءات كي لا نسمح بالسلالة الجديدة للوصول إلى لبنان.
وقال الأبيض في حديث تلفزيوني: “لا يمكن أن نضمن التزام الوافدين بالحجر والتباعد عن عائلتهم وكان من الأفضل أخذ قرار عدم الاستقبال من الخارج للحدّ من سلالة كورونا الجديدة”.
ورأى أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على القطاعات والأفراد وبحسب الأرقام كورونا ما زال موجودًا بشكل واسع وفي العناية الفائقة 80 بالمئة من الأسرّة ممتلئة. وقال: “لدينا امكانيات كبيرة في ما خص فحوص الـPCR ولا مشكلة بالموضوع طالما الدعم موجود”.
يذكر أن الأبيض لفت سابقاً إلى أن “الارتفاع في العدد اليومي لحالات المصابين بكورونا خلال الأيام الماضية، والتوزيع الواسع للحالات الجديدة في جميع أنحاء البلاد، والمعدل العالي لإيجابية الفحوصات، كل ذلك يؤكد ان كورونا لا تزال موجودة بقوة في لبنان ومنتشرة على نطاق واسع في المجتمع”.
وأشار إلى أن “تخفيف القيود خلال موسم الأعياد يعني أن مسؤولية الحد من انتشار الفيروس تقع الان على عاتق الفرد بشكل اساسي. وسوف يحدد سلوكنا الفردي والجماعي خلال هذه الفترة، شدة الوباء وسعة انتشاره في الأسابيع القادمة”، معتبرا أن “طرح اللقاح في بلدان أخرى كشف أن التحدي الأكبر يكمن في الخدمات اللوجستية لإيصال اللقاح إلى المتلقين. بدون الموارد اللازمة، يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا، وهذا يعني أن تحقيق الفوائد المرجوة من اللقاح سيستغرق وقتا أطول”.
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