لبنان | سلامة: ما زال لدينا اكثر من 2 مليار دولار لاستخدامها في الدعم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه ما زال لدينا اكثر من 2 مليار دولار لاستخدامها في الدعم ولن نمس بالاحتياطي الالزامي.

وقال سلامة عبر “الحرة”: “سعر صرف الليرة يحدد باتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وسنرى سياسة الحكومة القادمة لأن المصرف المركزي لا يمكنه تقرير سعر الصرف بنفسه”.

وأضاف: “لا يوجد نظام في العالم قادر على تحمل ما شهده لبنان من أزمات”. وأشار إلى أن أزمة السيولة بالدولار في المصارف اللبنانية بدأت تتراجع تدريجياً.

ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت الى تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتدهور القيمة الشرائية لمعظم الموظفين، وزيادة معدل البطالة.

ويقوم المصرف المركزي بدعم السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي تستورد من الخارج، من خلال تأمين الدولار للمستوردين بسعر أقل من السوق الموازية، إذ يبلغ لدى الأخيرة نحو 8200 ليرة، مقابل 1515 في السوق الرسمية.