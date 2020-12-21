لبنان | الحواط: السلاح المتفلت نذر بوضع أمني خطر جدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

غرد النائب زياد الحواط عبر “تويتر”: “ها هو السلاح المتفلت يسرح ويمرح بين اللبنانيين وينذر بوضع أمني خطر جدا في كل المناطق. ما حصل صباح اليوم في الكحالة يحتم اليقظة ويضع المعنيين أمام مسؤولياتهم. ‏فإما الفلتان والفوضى إلى أقصى الحدود، وإما التحرك فورا ووضع حد لهذا الخلل الامني الحاصل”.

يذكر أنه تمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة وقوع جريمة الكحالة التي حصلت صباح اليوم الإثنين وذهب ضحيتها الشاب جوزيف بجاني.

وقضى بجاني بإطلاق النار عليه في بلدة الكحالة قضاء عاليه، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما كان يوصل أولاده إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى مستشفى السان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. وفر المسلحون إلى جهة مجهولة، في حين حضرت عناصر من الاجهزة الامنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.

وأغلق عدد من الاهالي في بلدة الكحالة الطريق بالتزامن مع قرع اجراس الكنائس تنديدا بجريمة قتل الشاب جوزيف بجاني صباحا بينما كان يهمّ بنقل أولاده الى المدرسة. يذكر أن المغدور يعمل في مجال التصوير وفي شركة اتصالات ومعلومات عن أنه مصور معتمد لدى أحد الأجهزة الامنية.