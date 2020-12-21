لبنان | افرام: هل لجريمة اغتيال جو بجاني علاقة بتوثيق انفجار بيروت؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:17 مساءً - منذ 3 دقائق

سأل النائب السابق نعمة افرام عبر حسابه على “تويتر” متسائلا: “هل لجريمة اغتيال المواطن جو بجاني علاقة بتوثيق انفجار بيروت؟ عندها يجب رفع ‏هذه القضية إلى أعلى المستويات القضائية وربما العالمية.

وقال: “في كل الأحوال يتوجب كشف الوقائع سريعا وإنزال أشد العقاب بالجناة. تعزيتي الحارة إلى ذوي جو وكل لبناني شريف غيور على وطنه. يا ضيعان الشباب”.

يذكر أنه تمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة وقوع جريمة الكحالة التي حصلت صباح اليوم الإثنين وذهب ضحيتها الشاب جوزيف بجاني.

وقضى بجاني بإطلاق النار عليه في بلدة الكحالة قضاء عاليه، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما كان يوصل أولاده إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى مستشفى السان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. وفر المسلحون إلى جهة مجهولة، في حين حضرت عناصر من الاجهزة الامنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.

وأغلق عدد من الاهالي في بلدة الكحالة الطريق بالتزامن مع قرع اجراس الكنائس تنديدا بجريمة قتل الشاب جوزيف بجاني صباحا بينما كان يهمّ بنقل أولاده الى المدرسة. يذكر أن المغدور يعمل في مجال التصوير وفي شركة اتصالات ومعلومات عن أنه مصور معتمد لدى أحد الأجهزة الامنية.