لبنان | تفاصيل تعميم وزارة الداخلية عن تواقيت الولوج والخروج في فترة الاعياد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 6:15 مساءً وزارة الداخلية صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بياناً يتعلق بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة “كورونا” إعتبارا من 23 كانون الاوّل 2020 ولغاية 31 كانون الاوّل 2020. وبحسب القرار الجديد فإنّه يمنع الخروج والولوج الى الشوارع من الساعة الثالثة فجرا ولغاية الخامسة فجرا اعتبارا من الاربعاء ولغاية الجمعة في 1 كانون الثاني 2021. اليكم القرار بالصور المرفقة:

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